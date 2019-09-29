Убит генерал королевской охраны Саудовской Аравии

Бригадный генерал королевской охраны Саудовской Аравии Абдель Азиз Фахем был убит во время перестрелки в Джиде. Об этом сообщается на сайте министерства внутренних дел страны.

Конфликт произошел на бытовой почве, когда Абдель Азиз Фахем был в гостях у своего друга Турки бен Абдель Азиза. Огонь открыл их общий знакомый — Мамдух бен Машааль. После ссоры с генералом он вышел на улицу и вернулся с огнестрельным оружием в сумке, после чего начал стрельбу.

«После прибытия сотрудников безопасности стрелявший отказался сдаться и продолжил вести огонь. В результате стрелок был убит сотрудниками безопасности», — говорится в сообщении.

Генерала доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений. Также в результате перестрелки пострадали хозяин дома, работавший у него гражданин Филиппин и пятеро сотрудников госбезопасности.

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