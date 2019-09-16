На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка со смертельным исходом

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой погиб сотрудник Госпогранслужбы (ГПС) Киргизии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу ГПС.

Как утверждают в киргизском ведомстве, таджики первыми открыли огонь и обстреляли пограничный пост Максат, а затем временный погранпост Сай в Лейлекском районе Баткенской области. При этом причиной начала перестрелки также называются действия граждан Таджикистана.

В ГПС утверждают, что таджики начали строительные работы на спорном участке границы, после чего аналогичные действия предприняли граждане Киргизии. Эти действия повлекли за собой «словесную перепалку, которая переросла в перестрелку».

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Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и глава Таджикистана Эмомали Рахмон провели переговоры по вопросу границы. Их встреча состоялась вскоре после аналогичного пограничного инцидента, в результате которого также погиб человек.

Пограничный конфликт между двумя странами разгорелся 22 июля. Причиной стало стремление жителей села Ворух — эксклава Таджикистана в Киргизии — установить флагштоки в месте, где раньше стояла табличка с надписью Ак-Сай. В результате столкновений погиб 52-летний учитель таджикской сельской школы, которому пуля попала в глаз.

Протяженность границы между Таджикистаном и Киргизией составляет 976 километров, однако только 504 из них были делимитированы и демаркированы. Проблему обостряет наличие на территории двух стран эксклавов, в число которых также входит и село Ворух. На недемаркированных участках границы часто возникают конфликты из-за земель, воды, незаконных пересечений границ и межэтнических разногласий. Во время конфликтов в ход идут камни, иногда инцидент перерастает в вооруженное противостояние.

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