Президент Киргизии прилетит в Таджикистан после перестрелки на границе

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и глава республики Таджикистан Эмомали Рахмон проведут переговоры по вопросу границы. Об этом сообщает K-News.

Заведующий отделом внешней политики Аппарата президента Киргизии Данияр Сыдыков рассказал, что в ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе процессы делимитации и демаркации границ.

Пограничный конфликт между двумя странами разгорелся 22 июля. Причиной стало стремление жителей села Ворух — эксклава Таджикистана в Киргизии — установить флагштоки в месте, где раньше стояла табличка с надписью Ак-Сай.

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Действия таджиков возмутили киргизов, в результате чего началась драка, в ход пошли камни и огнестрельного оружие. Киргизская сторона сообщила о 14 пострадавших, среди которых также сотрудники милиции и пограничной службы. Кроме того, в результате столкновений погиб 52-летний учитель таджикской сельской школы, которому пуля попала в глаз.

Протяженность границы между Таджикистаном и Киргизией составляет 976 километров, однако только 504 из них были делимитированы и демаркированы. Проблему обостряет наличие на территории двух стран эксклавов, в число которых также входит и село Ворух. На недемаркированных участках границы часто возникают конфликты из-за земель, воды, незаконных пересечений границ и межэтнических разногласий. Во время конфликтов в ход идут камни, иногда инцидент перерастает в вооруженное противостояние.

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