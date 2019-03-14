Киргизские рабочие зашли в таджикский анклав и вскрыли старый конфликт

На границе Киргизии и Таджикистана начался межнациональный конфликт, вызванный спором из-за строительства дороги в юго-западной части Баткенской области Киргизии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Столкновения начались после того, как киргизские рабочие попытались возобновить строительство дороги, пересекающей таджикский анклав Ворух в Ферганской долине, где проживают около 30 тысяч этнических таджиков.

Десятки мужчин с обеих сторон границы начали швырять камни друг в друга, в результате несколько человек были ранены. Позже столкновения обострились. В сообщении властей Таджикистана говорится, что один человек был застрелен. Киргизские власти также сообщают о пострадавшем, доставленном в больницу с огнестрельным ранением.

Для предотвращения эскалации конфликта к зоне строительства стянуты дополнительные силы пограничной охраны обеих стран. Киргизские и таджикские власти ведут переговоры в таджикском городе Исфара. «Пока делимитация не завершена, есть спорные моменты. Этот вопрос разом невозможно решить. Специалисты работают», — заявил киргизский депутат Иса Омуркулов.

Киргизия, Узбекистан и Таджикистан в течение всего постсоветского периода пытаются согласовать границы на территории Ферганской долины, где проживает несколько этнических групп.

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