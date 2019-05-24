Киргизия попыталась отобрать у Таджикистана кладбище

Главное управление пограничных войск Таджикистана обвинило жителей Киргизии в

провокации пограничного конфликта. Об этом пишет издание «Азия-Плюс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В сообщении описывается произошедший 22 мая конфликт между таджикскими пограничниками и жителями киргизского кишлака Карабаг, которые пересекли границу с Таджикистаном, чтобы принять участие в поминальной молитве на ближайшем к деревне кладбище. Согласно версии таджикских пограничников 200 киргизов зашли на территорию Таджикистана вглубь на 700 метров и «предъявили необоснованное требование» о том, что кладбище принадлежит им, так как там захоронены родственники жителей киргизского села.

«Используя данный факт, киргизская сторона намерена незаконно завладеть территорией кладбища, площадь которого составляет 4 гектара», — говорится в сообщении пограничников. Ситуацию удалось урегулировать после прибытия на место киргизских пограничников.

Сообщение таджикского Главного управления пограничных войск завершается утверждением, что «кладбище находится на территории Таджикистана и не является спорным участком».

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Версия событий, описанная пограничниками Киргизии, не отличается от версии Таджикистана. Киргизская погранслужба признает, что кладбище находится на территории Таджикистана, однако не в 700, а в 150 метрах от условной линии государственной границы. При этом в сообщении Государственной пограничной службы Киргизии, которое цитирует издание 24.kg, уточняется, что хотя «данный участок местности не описан, он фактически используется гражданами Киргизии».

Ранее пограничный конфликт между Киргизией и Таджикистаном случился в юго-западной части Баткенской области Киргизии. Десятки мужчин с обеих сторон границы начали швырять камни друг в друга после того, как киргизские рабочие попытались возобновить строительство дороги, пересекающей таджикский анклав Ворух в Ферганской долине, где проживают около 30 тысяч этнических таджиков.

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