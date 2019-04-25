Монастырь спровоцировал пограничный конфликт между Грузией и Азербайджаном

Между Грузией и Азербайджаном произошел пограничный конфликт из-за монастырского комплекса Давид-Гареджи. Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

Архимандрит монастыря Кирион (Ониани) рассказал журналистам, что азербайджанские пограничники начали устанавливать у входящего в комплекс монастыря Удабно запрещающие движение знаки и не воспрепятствовали доступу в монастырь духовных лиц.

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Кирион связал происходящее с недавними заявлениями президента Грузии Саломе Зурабишвили о необходимости как можно быстрее договориться по спорным участкам границы и завершить процесс делимитации. Этот вопрос она поставила в ходе визита в Азербайджан.

После вмешательства МИД Грузии азербайджанские пограничники открыли путь к монастырю.

Во время своего официального визита в Баку Зурабишвили сделала ряд заявлений касательно необходимости скорейшего завершения работ по делимитации и демаркации границы между Грузией и Азербайджаном. Государства планировали урегулировать этот вопрос до конца года.

У Грузии с Азербайджаном имеется общая государственная граница протяженностью 446 километров, треть которой пока еще не делимитирована. Двусторонняя грузино-азербайджанская межправительственная комиссия по делимитации и демаркации государственной границы была создана в 1996 году.

Грузия считает спорной территорию, на которой расположен грузинский средневековый монастырский комплекс Давид Гареджи и село Эрисимеди (около 60 километров к юго-востоку от Тбилиси). Часть монастырского комплекса находится на территории, которую сейчас контролирует Азербайджан.

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