Президент Грузии отказалась говорить с азербайджанцами по-русски

Проживающих на территории Грузии людей различных национальностей должен объединять один язык, однако в этой роли не должен выступить русский. С подобным заявлением во время посещения края Квемо-Картли (значительную часть населения которого составляют этнические азербайджанцы — прим. «Лента.ру») выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Ее цитирует «Грузия Online».

«Я очень горжусь и говорю это во всем мире, что Грузия — место, где могут жить все; люди различного происхождения, различной религии живут вместе так, что между ними нет не то что конфликта, но и никаких разногласий», — сказала она в Гардабани.

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По словам Зурабишвили, все жители Грузии должны увидеть, что, к какой бы партии, религии, этническому происхождению ни принадлежали, у них есть только одно будущее — общее. «Мне очень жаль, что здесь я не могу говорить с вами так, как хочу, хочу, чтобы было больше отношений. Я не смогу говорить с вами на русском языке — это исключено, так как это — не язык, который нас объединяет», — объяснила она.

Глава государства добавила, что «может выучить несколько слов на азербайджанском», однако предпочла бы общаться с населением на одном языке.

«В то же время, вы продолжали вашу традицию, сохраняли ваш язык, ваши песни, ваши танцы, все это — то богатство Грузии, по отношению к которому у других стран есть маленький изъян, даже зависть, так как они не могут это так, как можем все мы вместе. Так что давайте продолжать это совместное проживание, укреплять, и в будущем быть примерной страной, которая поразит весь мир», — заключила она.

В ноябре 2018 года Зурабишвили заявила, что подходящее время для сотрудничества Тбилиси и Москвы пока не наступило. По ее мнению, сближению стран, отношения между которыми были разорваны в 2008 году, препятствуют действия Москвы в Абхазии и Южной Осетии, а также политика России в отношении Украины.

Абхазия и Южная Осетия объявили о своей независимости после российско-грузинского конфликта 2008 года. Москва признала их решение. Тбилиси настаивает, что это грузинские территории, оккупированные Россией.

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