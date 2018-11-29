Новый президент Грузии отказалась от дворца Саакашвили

Победившая на выборах президента Грузии Саломе Зурабишвили отказалась работать в президентском дворце, построенном при Михаиле Саакашвили. Об этом сообщает «Новости — Грузия».

Зурабишвили намерена обустроить резиденцию в центре Тбилиси в особняке, который называют дворцом князей Орбелиани.

«Как вы знаете, в моей семье были Бараташвили и Орбелиани (княжеские роды — прим. «Ленты.ру»). Это предки, поэтому дворец Орбелиани для меня совершенно приемлем», — заявила политик.

По ее словам, данное здание является «дворцом более европейского стиля», чем Авлабарская президентская резиденция, построенная при Саакашвили. Зурабишвили считает, что президентский дворец «является символом государства», там должен заседать премьер-министр или министерство иностранных дел, «однако президента там быть не должно».

Зурабишвили также пообещала, что, став президентом, будет жить в своем доме, ходить пешком, покупать продукты на рынке и «встречаться с людьми».

Особняк на улице Антонели был построен в начале XX века на месте дворца, где раньше жили Орбелиани, однако не имеет отношения к княжеской семье. Президентскую резиденцию там планировалось разместить еще в 2015 году, но тогдашний глава государства Георгий Маргвелашвили отказался покидать Авлабарский комплекс, построенный при Саакашвили, что вызвало критику со стороны правящей партии «Грузинская мечта».

Центральная избирательная комиссия Грузии 29 ноября подвела итоги второго тура президентских выборов. Зурабишвили набрала 59,52 процента голосов, Григол Вашадзе, которого поддерживало «Единое национальное движение» Саакашвили — 40,48 процента.

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