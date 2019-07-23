Киргизия эвакуировала людей из-за вооруженного конфликта с Таджикистаном

Власти Киргизии эвакуировали более 300 человек из пограничного села Ак-Сай. Это произошло после очередного пограничного конфликта с Таджикистаном, в результате которого погиб человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщает организация «Красного полумесяца» со ссылкой на данные МЧС Киргизии.

Жители села были перемещены в город Баткен. В основном это женщины и дети. Они будут оставаться в эвакуации до урегулирования ситуации на границе.

Сам конфликт разгорелся 22 июля, сообщает МВД Киргизии. Причиной стало стремление жителей села Ворух — эксклава Таджикистана в Киргизии — установить флагштоки в месте, где раньше стояла табличка с надписью Ак-Сай.

Действия таджиков возмутили киргизов, в результате чего началась драка, в ход пошли камни и огнестрельного оружие. Киргизская сторона сообщила о 14 пострадавших, среди которых также сотрудники милиции и пограничной службы. Кроме того, в результате столкновений погиб 52-летний учитель таджикской сельской школы, которому пуля попала в глаз, передает «Радио Озоди».

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МВД Киргизии отмечает, что на данный момент обстановка является стабильной. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, сообщает издание 24.kg, однако по какой статье и кто является его фигурантами, не уточняется.

Ранее пограничный конфликт между Таджикистаном и Киргизией произошел в мае в районе киргизского кишлака Карабаг. Причиной для споров стало расположенное на территории Таджикистана кладбище, на котором жители киргизского кишлака хотели провести поминальную службу. Конфликт был урегулирован совместными усилиями пограничников обеих стран.

Протяженность границы между Таджикистаном и Киргизией составляет 976 километров, однако только 504 из них были делимитированы и демаркированы. Проблему обостряет наличие на территории двух стран эксклавов, в число которых также входит и село Ворух. На не демаркированных участках границы часто возникают конфликты из-за земель, воды, незаконных пересечений границ и межэтнических разногласий. Во время конфликтов в ход идут камни, иногда инцидент перерастает в вооруженное противостояние.

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