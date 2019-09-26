Саудовский наследный принц признал ответственность за убийство журналиста

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд признал, что несет ответственность за убийство журналиста Джемаля Хашкуджи, так как оно произошло в период его управления государством. Об этом сообщает PBS.

«Это случилось под моим началом. Вся ответственность за это лежит на мне, потому что это произошло в мое правление», — сказал он журналисту. На вопрос о том, как это могло произойти без его ведома, он заявил, что в его королевстве три миллиона государственных служащих, в том числе чиновников с доступом к правительственным самолетам.

В июне 2019 года ООН опубликовала доклад, в котором назвала власти Саудовской Аравии убийцами Хашкуджи.

Журналист бесследно исчез 2 октября 2018 года. Он отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, так как планировал получить документы для развода. Из здания диппредставительства он не вышел. О совершенном преступлении Эр-Рияд заявил спустя 18 дней.

В турецком правительстве предположили, что расчлененное тело жертвы растворили в кислоте. СМИ сообщали, что перед смертью журналиста пытали. Несколько задержанных по этому делу оказались связаны с наследным принцем Мухаммедом Аль Саудом.

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