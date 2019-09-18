Раскрыты темы разговора Путина с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом высказал озабоченность в связи с атаками на объекты компании Saudi Aramco. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС в среду, 18 сентября.

Российский лидер призвал провести тщательное расследование. Разговор состоялся по инициативе Эр-Рияда, уточнил Песков.

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Пресс-секретарь российского лидера также проинформировал, что стороны не обсуждали возможность поставок зенитных ракетных комплексов С-400.

По его словам, собеседники выразили «обоюдный настрой на продолжение тесной координации в целях стабилизации мировых цен на нефть». При этом возможность временного увеличения объемов добычи нефти не обсуждалась, добавил представитель Кремля.

17 сентября стало известно, что Саудовская Аравия уведомила покупателей о вероятных перебоях с поставками нефти.

14 сентября объекты Saudi Aramco были атакованы беспилотными летательными аппаратами. Ответственность за произошедшее взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США уверены, что за этим стоят власти Ирана. После инцидента цена на нефть выросла на 15 процентов.

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