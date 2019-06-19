ООН обвинила Саудовскую Аравию в казни опального журналиста

Саудовская Аравия виновна в убийстве саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкуджи в Турции. Об этом говорится в докладе спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар, передает Reuters.

Она пришла к выводу, что журналист стал жертвой преднамеренной внесудебной казни. По ее словам, имеются серьезные доказательства причастности к произошедшему наследного принца Мухаммеда бин Салмана Аль Сауда и других высокопоставленных чиновников. В то же время требуется дополнительное расследование в вопросе индивидуальной ответственности каждого из них, считает Каламар.

Каламар призвала западные страны расширить санкции и включить в них наследного принца и его личные активы. Она считает, что Мухаммед бин Салман должен находиться в черном списке до тех пор, пока не докажет, что не несет ответственности за расправу. Она также призвала прекратить идущий в Саудовской Аравии суд над 11 подозреваемыми по этому делу.

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Отмечается, что доклад был направлен саудовской стороне заранее, однако никакой реакции от нее не последовало. Ранее Эр-Рияд неоднократно отрицал причастность наследного принца к убийству.

Проживавший в США Хашкуджи, который расследовал коррупцию в Саудовской Аравии, пропал 2 октября 2018-го на территории саудовского консульства в Турции. Власти признали смерть журналиста лишь через 18 дней после его гибели.

По данным турецкой стороны, журналиста пытали, задушили, а затем расчленили его тело. Расследование также показало, что по меньшей мере часть исполнителей связаны с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Глава МИД Саудовской Аравии заверил, что кронпринц, с которым связывают 15 подозреваемых в убийстве, не был в курсе операции.

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