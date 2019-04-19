Турция задержала шпионов ОАЭ для расследования убийства журналиста

Турецкие правоохранительные органы задержали двоих агентов, шпионивших в пользу Объединенных Арабских Эмиратов, и выясняют, связаны ли они с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи. Об этом сообщает Reuters.
Оба мужчины признались, что вербовали информаторов, которым платили за предоставленные данные. «Возможно, была предпринята попытка собрать информацию о проживающих в Турции арабах, в том числе политических диссидентах», — приводит агентство слова высокопоставленного турецкого источника.
Источник также рассказал, что один из задержанных мужчин прибыл в Турцию вскоре после убийства Хашкуджи в октябре 2018 года. Турецкие спецслужбы следили за ним в течение полугода до задержания. Второй агент въехал в страну позже.
Джамаль Хашкуджи исчез 2 октября прошлого года после того, как зашел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. 23 октября его тело обнаружили на территории резиденции саудовского консульства. Журналиста похитили, пытали и убили работники саудовских спецслужб. Расследование турецких властей показало, что по меньшей мере часть исполнителей связаны с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.