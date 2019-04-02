Детям убитого журналиста Хашкуджи заплатили за молчание

Дети убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи получают от властей Саудовской Аравии крупные компенсации после убийства их отца. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на знакомые с ситуацией анонимные источники.

Двоим сыновьям и двум дочерям Хашкуджи передали во владение дома стоимостью в четыре миллиона долларов каждый на территории королевства. Они также каждый месяц получают выплаты в размере по меньшей мере 10 тысяч долларов. По данным источников, выделение средств способствует тому, что дети журналиста более сдержаны в публичных заявлениях об убийстве отца.

Кроме того, сообщает издание, после завершения суда над исполнителями убийства дети жертвы могут рассчитывать на десятки миллионов долларов компенсации. Источник в правительстве страны объяснил это многолетней практикой финансовой поддержки граждан, пострадавших от преступности и стихийных бедствий.

Только один из четверых детей, Салах, до сих пор живет в Саудовской Аравии — остальные находятся в США и планируют продать полученную от властей собственность. Как отмечает The Washington Post, члены семьи убитого не критикуют саудовскую монархию, несмотря на то, что новости о расследовании смерти Хашкуджи стали мировой сенсацией и ударили по репутации наследника престола — принца Мухаммеда бин Салмана.

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В ноябре прошлого года сыновья убитого журналиста рассказали, что Хашкуджи не был противником властей королевства, а, напротив, верил в монархию и поддерживал ее. До этого, в октябре, Салах и брат Джамаля Сахел публично встретились с наследным принцем и пожали ему руку.

Джамаль Хашкуджи исчез 2 октября прошлого года после того, как зашел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. 23 октября его тело обнаружили на территории резиденции саудовского консульства. Журналиста похитили, пытали и убили работники саудовских спецслужб. Расследование турецких властей показало, что по меньшей мере часть исполнителей связаны с Мухаммедом бин Салманом.

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