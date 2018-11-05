Сыновья убитого саудовского журналиста рассказали о его вере в монархию

Журналист Джамаль Хашкуджи, жестоко убитый в саудовском генконсульстве в Стамбуле, на самом деле поддерживал монархию и верил в потенциал королевства. Об этом рассказали его сыновья Салах и Абдулла в интервью телеканалу CNN.

«Джамаль никогда не был диссидентом, он верил в монархию как в силу, которая удерживает страну. Он верил в трансформацию, которую власть переживает», — заявил старший сын Салах.

По словам братьев, их отец был мужественным, щедрым и очень смелым. Джамаль Хашкуджи придерживался умеренных, а не оппозиционных взглядов, и верил в потенциал королевства, пояснили они.

Он призвали вернуть тело отца для похорон на родине. «Все, что мы хотим сейчас, это похоронить его [на кладбище] Аль-Баки в Медине с остальными членами его семьи», — сказал сын журналиста. Он добавил, что этот вопрос уже обсуждался с саудовскими властями.

В 2017 году Хашкуджи переехал в США, где сотрудничал с газетой The Washington Post, указывая на проблемы во власти. Он считался одним из самых ярких критиков наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана и проводимых им реформ.

Хашкуджи пропал 2 октября в консульстве Саудовской Аравии. Власти Саудовской Аравии признали смерть журналиста через 18 дней после его гибели. Турецкая сторона утверждает, что он был задушен сразу, как только вошел в консульство Саудовской Аравии. По мнению правительства, убийцы расчленили его тело и растворили его в кислоте.

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