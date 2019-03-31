Поиск убийц журналиста Хашкуджи привел журналистов в США

Акция протеста в Тунисе в связи с убийством Джамаля Хашогги, проходившая во время визита в страну принца Мухаммада бин Салмана

Многие члены «группы быстрого реагирования», убившей в октябре прошлого года колумниста The Washington Post (WP) Джамаля Хашкуджи, прошли подготовку в США в компании Tier 1 Group, имеющей лицензию Государственного департамента. Об этом пишет WP со ссылкой на связанный с компанией источник.

Издание отмечает, что отношения между США и Саудовской Аравией так и не наладились, хотя прошло уже полгода с убийства Хашкуджи после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Как рассказали газете источники, сотрудничество спецслужб двух стран практически заморожено — США ждут от Эр-Рияда ответов на вопросы о гибели журналиста.

Главными остаются те же вопросы, что и в октябре 2018 года, когда погиб журналист: «Как обучалась и контролировалась стамбульская ударная группа, проводившая операцию?» «Какую роль в убийстве сыграл наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман аль-Сауд и его ближайшие помощники?» «Какие новые меры контроля могут быть приняты в Эр-Рияде и Вашингтоне, чтобы такое ужасное убийство журналиста никогда не повторилось?» Ответов на них пока нет, подчеркивает WP.

Саудовская Аравия до сих пор официально не объяснила, как и почему был убит обозреватель. Однако, отмечает газета, саудовские и американские источники начали раскрывать новую информацию о людях и событиях, связанных с последним визитом Хашкуджи в Стамбул.

Газета указывает, что Вашингтон требует от Саудовской Аравии объяснений, касающихся роли в этой истории наследника престола принца Мухаммеда бин Салмана аль-Сауда. В США не исключают, что он — новая версия Саддама Хусейна. Издание также напоминает, что в настоящее время в стране ожидают суда 11 гражданских активисток.

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Кроме того, газета упоминает об израильской компании NSO Group, которая разрабатывает программное обеспечение для взлома мобильных телефонов. Отмечалось, что ее разработки использовались для взлома телефона Хашкуджи. Компания, как отмечает газета, также пересмотрела отношения с Саудовской Аравией.

Хашкуджи исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Он направился туда для получения документов, которые помогли бы ему оформить развод и вступить в новый брак с турчанкой. Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах сообщали, что у властей есть подтверждение того, что Хашкуджи жестоко пытали прямо в здании консульства, а затем убили. Турецкое правительственное издание Yeni Safak со ссылкой на аудиозаписи, подтверждающие расправу в консульстве, сообщало, что в процессе пыток журналисту отрезали пальцы, а в финале — голову. На эти же аудиозаписи ссылались и другие СМИ, однако турецкие власти не представили их широкой общественности.

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