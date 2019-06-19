Саудовская Аравия ответила на обвинения в убийстве опального журналиста

Доклад ООН об убийстве саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкуджи содержит противоречия. Такое заявление сделал министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр у себя в Twitter.

«Доклад Совета по правам человека содержит явные противоречия и необоснованные утверждения», — написал министр. Он добавил, что Саудовская Аравия ведет собственное расследование и уже арестовала нескольких подозреваемых.

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9 июня был опубликован доклад спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньеса Каламара, в котором говорится, что Саудовская Аравия виновна в убийстве саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкуджи

Проживавший в США Хашкуджи, который расследовал коррупцию в Саудовской Аравии, пропал 2 октября 2018-го на территории саудовского консульства в Турции. Власти признали смерть журналиста лишь через 18 дней после его гибели.

По данным турецкой стороны, журналиста пытали, задушили, а затем расчленили его тело. Расследование также показало, что по меньшей мере часть исполнителей связаны с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Глава МИД Саудовской Аравии заверил, что кронпринц, с которым связывают 15 подозреваемых в убийстве, не был в курсе операции.

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