Арабский шпион неожиданно умер в турецкой тюрьме

В Турции был найден мертвым один из задержанных по подозрению в шпионаже в пользу Объединенных Арабских Эмиратов. Прокуратура Стамбула заявила, что он покончил с собой, передает агентство Reuters.

Сообщается, что подозреваемый по имени Заки Хасан отметился в утренней перекличке, но был уже мертв, когда охранники принесли ему еду. В связи с его смертью начали расследование, на место прибыли эксперты-криминалисты.

Хасана и еще одного человека задержали 19 апреля по подозрению в международном политическом и военном шпионаже. Они признались, что вербовали информаторов, предлагая им плату за сведения.

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Турецкие власти подозревают, что агенты собирали информацию о проживающих в Турции арабах, в том числе о политических диссидентах. Следователи ищут связь их деятельности с убийством саудовского журналиста Джемаля Хашкуджи. Один из предполагаемых шпионов прибыл на территорию Турции вскоре после журналиста, другой приехал позже.

Хашкуджи исчез 2 октября прошлого года после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 23 октября его тело обнаружили на территории резиденции саудовского консульства. Журналиста похитили, пытали и убили работники саудовских спецслужб. Расследование турецких властей показало, что по меньшей мере часть исполнителей связаны с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

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