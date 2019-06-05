США передали ядерные технологии Саудовской Аравии после убийства журналиста

Администрация президента США Дональда Трампа допустила Саудовскую Аравию к информации о ядерных технологиях вскоре после убийства саудовского журналиста Джемаля Хашкуджи. Об этом 4 июня сообщило агентство Reuters.

Информацию о контактах американских атомных компаний предоставил сенатор-демократ Тим Кейн из штата Вирджиния, где с 2017 года проживал Хашкуджи. По словам политика, департамент энергетики страны уже 18 октября 2018 года, спустя чуть более двух недель после убийства, подтвердил допуск представителей королевства к американским технологиям. В следующий раз это произошло в феврале 2019 года.

Кейн назвал такую линию поведения правительства «шокирующей» и «вызывающей опасения». Как сообщает агентство, в американских государственных органах растет недовольство политикой президента в отношении Саудовской Аравии, власти которой обвиняют в организации убийства журналиста-диссидента.

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В частности, в конце мая стало известно, что администрация Трампа собирается поставить королевству вооружения на миллиарды долларов, обойдя блокировку Конгресса.

В феврале сообщалось, что власти США, возможно, нарушают закон, передавая Саудовской Аравии технологии, связанные с атомной энергией.

Проживавший в США Хашкуджи пропал 2 октября 2018-го на территории консульства Саудовской Аравии в Турции. Власти признали смерть журналиста лишь через 18 дней после его гибели. Преступление связывали с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом аль-Саудом. Глава МИД Саудовской Аравии заверил, что кронпринц, с которым журналисты связывают 15 подозреваемых в убийстве, не был в курсе операции.

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