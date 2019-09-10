Стали известны детали жестокого убийства журналиста Джамаля Хашукджи

Турецкая газета Sabah обнародовала стенограмму разговоров между 15 злоумышленниками и убитым ими журналистом Джамалем Хашукджи. Записи доступны на сайте издания.

Последними словами Хашукджи стала фраза: «У меня астма. Не делай этого, ты меня задушишь». До этого журналист просил не закрывать ему рот, пока не потерял сознание. После этого убийцы надели ему на голову полиэтиленовый пакет, чтобы ограничить поступление воздуха.

Затем на записях слышны звуки борьбы и некие команды: продолжать давить и «давить как следует». После смерти Хашукджи на записи в течение получаса слышны звуки расчленения тела.

Перед расправой палачи требовали, чтобы Хашукджи написал смс-сообщение сыну, что с ним все в порядке. Помимо этого они угрожали журналисту, утверждая, что по указанию Интерпола должны депортировать его.

В июне 2019 года ООН опубликовала доклад, в котором назвала власти Саудовской Аравии убийцами журналиста Джамаля Хашукджи.

Журналист бесследно исчез 2 октября 2018 года. Он отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, так как планировал получить документы для развода. Из здания диппредставительства он не вышел. О совершенном преступлении Эр-Рияд заявил спустя 18 дней. В турецком правительстве предположили, что расчлененное тело жертвы растворили в кислоте. СМИ сообщали, что перед смертью журналиста пытали. Несколько задержанных по этому делу оказались связаны с наследным принцем Мухаммедом Аль Саудом.

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