Саудовская Аравия обрушила нефть

Котировки барреля нефти марки Brent упали на 5,8 процента, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE. Падение произошло на фоне новостей о скором восстановлении нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

На момент публикации фьючерс с поставкой в ноябре стоил 65,2 доллара. Фьючерс на баррель нефти американской марки WTI подешевел до 59,83 доллара. Его снижение составило 5,1 процента.

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Падение котировок произошло после сообщения о том, что нефтяная промышленность Саудовской Аравии может восстановиться от последствий атаки дронов на объекты компании Saudi Aramco быстрее ожидаемого.

По словам источника агентства Reuters, страна уже близка к тому, чтобы ежедневно добывать 70 процентов от прежней нормы в 5,7 миллиона баррелей в сутки.

В подобном ключе выступил также король Саудовской Аравии Салман ибн Абдель Азиз. Он заверил, что страна восстановится от последствий случившегося и призвал мировое сообщество впредь противостоять подобным атакам.

Нападение беспилотников на два объекта Saudi Aramco произошло 14 сентября. Оно спровоцировало пожары на объектах, после чего цены на нефть выросли более, чем на 15 процентов.

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