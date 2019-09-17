Саудовскую Аравию призвали к ответу за нефтяной кризис

Неспособность Саудовской Аравии защитить свои стратегические нефтяные объекты вызывает удивление, особенно на фоне того, что страна занимает третье место в мире по расходам на оборону. Об этом заявил бывший посол США в Омане Гэри Граппо (Gary Grappo), передает CNBC.

Он предположил, что руководству королевства придется объяснять, как оказалось возможным такого рода нападение на ключевую в производстве нефти инфраструктуру.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (СИИПМ), Эр-Рияд в 2018 году потратил на оборону 67,6 миллиарда долларов. По этому показателю он уступает только США и Китаю.

Граппо, также занимавший руководящие должности в посольствах США в Эр-Рияде и Багдаде, признал, что подлетающие дроны заметить не так просто, но это далеко не первая атака такого рода. Поэтому, уверен он, саудовские военные должны были предполагать возможность такого нападения.

Нападение на завод первичной обработки нефти и крупное месторождение национальной нефтяной компании Saudi Aramco произошло 14 сентября. Последовавший за ними пожар серьезно повредил инфраструктуру, из-за чего добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое, а цены продемонстрировали рекордный рост за 30 лет. Точные сроки восстановления и начала отгрузки нефти в прежних объемах неизвестны. Аналитики не исключают, что если процесс затянется, то цена на нефть вырастет до 100 долларов за баррель.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако в США считают, что ударом руководил Иран. В Тегеране опровергают причастность к атакам.

В середине августа с помощью беспилотников хуситы нанесли удар по саудовскому месторождению Шейба. Тогда использовались десять аппаратов со взрывчаткой. Повреждения оказались незначительными и не повлияли на добычу. В мае беспилотники со взрывчаткой ударили по нефтепроводу Восток — Запад, после чего королевство на некоторое время остановило прокачку.

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