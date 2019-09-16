Россияне заработали на ударах по Саудовской Аравии

Сразу три российских миллиардера оказались в пятерке лидеров по росту состояния после атаки беспилотников на нефтяной завод и месторождение в Саудовской Аравии, которая привела к резкому сокращению производства нефти. Данные следуют из рейтинга Forbes в реальном времени.

В лидеры выбился американец Харольд Хамм, глава одного из крупнейших независимых нефтепроизводителей США Continental Resources. Он стал богаче на 1,5 миллиарда долларов.

Следом за ним идут совладелец и глава «Лукойла» Вагит Алекперов (плюс 536 миллионов долларов), совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон (плюс 445 миллионов) и его партнер Геннадий Тимченко (плюс 422 миллиона).

Замыкает пятерку тайский основатель компании Gulf Energy Development Сарат Ратанавади (плюс 383 миллиона). Состояние всех указанных россиян более чем в два раза превышает состояния и Хамма, и Ратанавади.

Саудовская Аравия сообщила об атаке и возникшем сильном пожаре утром 14 сентября. Последовавшие разрушения привели к сокращению производства нефти в два раза. На полное восстановление добычи эксперты отводят несколько месяцев. Эр-Рияд обещает выполнить все контракты за счет имеющихся запасов, но способен ли он выполнить обещания, неизвестно. На этом фоне акции нефтяных компаний, в том числе российских, перешли к росту. Так, к примеру, в понедельник, 16 августа, акции «Лукойла» выросли на 3,38 процента, а НОВАТЭКа — на 3,78 процента.

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