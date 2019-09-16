Саудовская Аравия возобновила отгрузку нефти после атаки дронов

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco частично возобновила отгрузку сырья на суда после того, как некоторые объекты компании были атакованы дронами. Нефть получили некоторые клиенты фирмы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой три источника, связанные с крупными нефтеперерабатывающими заводами в Азии. Собеседники агентства указали, что отгрузка идет в нормальном режиме.

Bloomberg указывает, что Эр-Рияд пообещал азиатским клиентам выполнить все условия по контрактам, несмотря на снижение добычи нефти. Указывается, что объемы останутся прежними. В то же время полное восстановление добычи нефти до обычных значений может занять несколько месяцев, однако запасов сырья хватит на 26 дней. «Все по-прежнему плохо», — констатировал один из источников Reuters.

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О пожаре на территории национальной нефтяной компании Saudi Aramco стало известно утром 14 сентября. По официальным данным, возгорание случилось из-за атаки дронов, ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

После этого Саудовская Аравия сократила добычу нефти в два раза, цены на топливо выросли в среднем на 13 процентов.

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