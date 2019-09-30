Названы условия для «невероятного роста» цен на нефть

Цены на нефть могут показать «невероятный рост», если мир не объединится для сдерживания Ирана. Такое мнение высказал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в интервью в программе «60 минут» на телеканале CBS.

Материалы по теме Дроны разбомбили нефтяной завод в Саудовской Аравии Атака обрушила мировой рынок нефти. США готовы к военному ответу

«Если мир не пойдет на жесткие меры для сдерживания Ирана, произойдет дальнейшая эскалация, которая поставит под угрозу интересы всего мира. Поставки нефти будут сорваны, а цены на сырье взлетят до невероятного уровня, которого мы еще никогда не видели», — заявил наследный принц.

Мухаммед ибн Салман Аль Сауд согласился с высказыванием госсекретаря США Майкла Помпео о том, что за атаками на саудовские нефтеперерабатывающие заводы в середине сентября стоит Иран.

Беспилотные аппараты атаковали два объекта Saudi Aramco 14 сентября. В результате нападения Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим производителем нефти, была вынуждена сократить добычу сырья вдвое (более пяти процентов мировой добычи). Ответственность за нападения взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых Саудовская Аравия проводит военную операцию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!