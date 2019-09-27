Нефть растеряла ценность из-за Саудовской Аравии

Мировые цены на нефть снизились. В пятницу, 27 сентября, стоимость барреля опускалась ниже отметки, на которой она находилась до атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

В ходе торгов стоимость нефти марки Brent c поставкой в ноябре снизилась на 1,87 процента — до 61,57 доллара за баррель. Цена фьючерса WTI опустилась на 1,73 процента и составила 55,45 доллара. При этом в пике цена Brent падала до 60,76 доллара за баррель (стоимость оказалась ниже ниже зафиксированной 13 сентября отметки 60,81 доллара), WTI снижалась до 54,85 доллара.

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Котировки опускаются на фоне заявления секретаря ОПЕК Мухаммеда Баркиндо: по его словам, Саудовская Аравия практически восстановила прежний уровень добычи после атак на нефтяные объекты госкомпании Saudi Aramco.

Саудовская Аравия, крупнейший экспортер и второй по величине производитель нефти в мире, вдвое (на 5,7 миллиона баррелей в сутки) сократила добычу после того, как в ночь на 14 сентября ее нефтяные объекты были атакованы беспилотниками. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

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