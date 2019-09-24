Саудовской Аравии понравилось закупаться чужой нефтью

Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco договаривается о поставках нефти из Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта из-за нехватки собственного топлива после атак дронов в середине сентября, пишет Reuters.

По данным агентства, зарубежная нефть нужна Эр-Рияду, чтобы выполнять обязательства перед покупателями — иностранными нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ), в том числе расположенными в Бахрейне, Малайзии и Южной Корее.

Таким образом, Saudi Aramco вряд ли сможет возобновить добычу в прежних объемах к следующей неделе, о чем ранее заявляло ее руководство. При поиске временных поставщиков предпочтение отдается компаниям из стран Персидского залива.

Материалы по теме Дроны разбомбили нефтяной завод в Саудовской Аравии Атака обрушила мировой рынок нефти. США готовы к военному ответу

Помимо этого, некоторое количество нефти приобретается на биржевых торгах по текущим ценам, которые выросли после атаки дронов, состоявшейся 14 сентября.

Тогда беспилотные аппараты атаковали два объекта Saudi Aramco, выведя их из строя. Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых Саудовская Аравия проводит военную операцию. Однако США обвинили в нападении Иран. Saudi Aramco в результате нападения вынуждена была сократить добычу нефти вдвое.

Ранее стало известно, что компания ведет переговоры с Ираком о покупке у него 20 миллионов баррелей для исполнения обязательств перед покупателями.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!