Обман Саудовской Аравии привел к росту нефти

После информации о том, что Саудовская Аравия не сможет быстро восстановить добычу нефти, котировки пошли вверх. Утром в понедельник, 23 сентября, октябрьские фьючерсы на Brent поднимались на 1,6 процента. На 10:30 по московскому времени цена сорта скорректировалась до 64,82 доллара за баррель (рост 0,85 процента). Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.
Стоимость марки WTI с поставкой в ноябре увеличивалась на 1,8 процента, после чего опустилась до 59,69 доллара (рост один процент).
Ранее Эр-Рияд утверждал, что после атаки дронов на завод по переработке нефти и месторождение сможет восстановить добычу в течение нескольких недель. Рынок тогда отреагировал снижением стоимости нефти. Однако газета The Wall Street Journal выяснила, что эта информация не верна.
Как указывают источники издания, у Саудовской Аравии нет никакой технической возможности оперативно устранить все последствия атаки и восстановить уровень добычи.
В настоящее время компания Saudi Aramco ведет переговоры по всему миру с поставщиками оборудования и услуг. Среди них и американская General Electric. В королевстве готовы серьезно переплачивать и потратить на восстановление сотни миллионов долларов. Однако часть оборудования Эр-Рияду найти до сих пор не удалось, а на изготовление других запчастей даже при повышенной оплате уйдет не один месяц.
Атака беспилотников со взрывчаткой, приведшая к крупному пожару, произошла утром 14 сентября. После этого добыча нефти в Саудовской Аравии, являющейся крупнейшим мировым экспортером сырья, упала в два раза.