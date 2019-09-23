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Мировой рынок нефти оказался на грани коллапса

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Саудовской Аравии не удастся быстро восстановить полноценную работу своих нефтеперерабатывающих заводов, пострадавших в результате атаки дронов. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, у Saudi Aramco нет технической возможности быстро устранить все разрушения. Компания лихорадочно ведет переговоры с производителями оборудования и поставщиками услуг, в том числе американкой General Electric, и готова потратить на восстановление своей инфраструктуры сотни миллионов долларов, купив запчасти и оплатив работы по повышенной цене.

Однако, несмотря на это, часть необходимого оборудования Saudi Aramco сможет получить только через несколько месяцев, утверждают источники. Часть запчастей саудовской стороне пока так и не удалось найти.

Между тем власти Саудовской Аравии ранее пытались убедить основных покупателей нефти, что поставки в полном объеме удастся восстановить в ближайший месяц, а к концу ноября добыча выйдет на максимальный уровень. Однако теперь восстановление работы объектов Saudi Aramco может занять несколько месяцев, утверждают собеседники издания.

В понедельник, 23 сентября, цены на нефть снова начали расти на фоне сомнений в том, что Саудовской Аравии удастся решить проблемы с восстановлением потерянной добычи нефти. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре вырастала на 1,6 процента, до 65,31 доллара, стоимость барреля нефти марки WTI с поставкой в ноябре увеличивалась на 1,8 процента, до 59,15 доллара.

Два крупнейших предприятия Saudi Aramco были атакованы беспилотниками 14 сентября. В результате Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим экспортером нефти в мире и одним из крупнейших ее производителей, сократила добычу нефти вдвое, что привело к росту цен на сырье.

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