Рубль взлетел

Рубль снова взлетел — курс национальной валюты опустился по отношению к доллару ниже 62 рублей во вторник днем. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

С момента открытия торгов 24 декабря курс доллара колебался в диапазоне 62,28-62,08 рубля, а к 13:50 по московскому времени опустился до 61,94 рубля. Это произошло впервые с июля 2018 года.

Евро также слабеет по отношению к рублю — в ходе вторничных торгов европейская валюта обновила минимум с марта 2018 года, опустившись до 68,59 рубля. По состоянию на 15:10 доллар равен 62,05 рубля, евро — 68,72 рубля.

Как передает РИА Новости, отечественную валюту поддерживает налоговый период декабря, в ходе которого банки, по оценкам экспертов, перечислят в бюджет более 1,5 триллиона рублей.

Последний раз курс рубля обновлял локальные максимумы по отношению к доллару и евро 13 декабря. Главным фактором стало заседание Федеральной резервной системы США, которая сохранила базовую ставку на уровне 1,5-1,75 процента.

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