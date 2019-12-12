Евро стал дешевле 70 рублей

Курс евро к рублю в четверг, 12 декабря, опустился ниже 70 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 18:20 евро подешевел на 0,67 процента — до 69,78 рубля. До этого ниже отметки в 70 рублей европейская валюта опускалась в конце сентября текущего года. Что касается курса доллара, то он снизился на 0,48 процента — до 62,78 рубля.

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По информации биржи ICE, стоимость нефти марки Brent (с поставкой в феврале) составляет 64,72 доллара за баррель. Таким образом, стоимость топлива в ходе торгов на Лондонской бирже увеличилась на 1,57 процента.

В середине ноября сообщалось, что российский рубль с точки зрения инвесторов выглядит максимально стабильным с начала кризиса 2014 года. Об этом свидетельствует низкая вмененная волатильность рубля. Она показывает, насколько инвесторы верят в резкое повышение или понижение курса валюты.

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