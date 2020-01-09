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Рубль окреп

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Официальный курс рубля, устанавливаемый Центробанком, вырос по отношению к доллару и евро, говорится на сайте регулятора. Российская валюта окрепла на фоне роста фондового рынка из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 10 января, равняется 61,23 рубля, евро — 68,05 рубля. Это на 67 и 32 копейки ниже официальных курсов на 9 января.

Такая тенденция отражает укрепление рубля в первые торговые дни 2020 года. Это связано в том числе и с напряженностью на Ближнем Востоке — российский фондовый и долговой рынок стали привлекательными для инвесторов, ищущих надежной защиты для своих вложений.

9 января биржевой курс российской валюты остается стабильным. Курс евро с начала сессии вырос на 0,06 процента — до 68,11 рубля, доллара — на 0,06 процента (до 61,3 рубля).

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