Россию назвали лучшим местом для инвестиций

Россия и российские компании стали самым выгодным направлением для вложений в 2019 году, передает Bloomberg. В тройке лидеров они обошли греческие и украинские активы.

Главной причиной доходности вложения названа благоприятная рыночная конъюнктура, установившаяся вопреки санкциям со стороны США и Евросоюза, пишут авторы. Высокие цены на нефть позволили обеспечить стабильный курс рубля, а также побудили Центробанк на пятикратное снижение ключевой ставки в течение года. Низкая доходность российских корпоративных и государственных облигаций побудила инвесторов вкладываться в акции. К тому же компании получили доступ к более дешевым кредитам, а население — стимул к тратам из-за низких ставок по депозитам.

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Такая ситуация сложилась на фоне международной напряженности, вызванной продолжающейся торговой войной США и Китая, ожиданием выхода Великобритании из Евросоюза. При этом американский фондовый рынок тоже получил поддержку в виде тех же факторов, что помогли российскому (в частности, снижения ставки Федеральной резервной системы), но не был столь же успешен.

Главными конкурентами России в борьбе за звание самого прибыльного направления для инвесторов в 2019 году стали Греция и Украина. Первая смогла восстановиться от долгового кризиса, поразившего страну в начале десятилетия. Спрос на гособлигации страны привел к небывалому росту их стоимости и снижению доходности. Сейчас греческий госдолг является более привлекательным для инвесторов, нежели американский. При этом, даже находясь на исторически самом низком для себя уровне, доходность госдолга Греции все равно продолжает оставаться более высокой, чем у многих стран еврозоны.

Успех Украины был предопределен устойчивостью местной валюты — гривны, которая показала наибольший рост по итогам 2019 года среди всех мировых валют. Пакет кредитов от Международного валютного фонда позволил правительству стимулировать экономику страны, пишет Bloomberg. Инвесторы вкладывались в акции местных компаний и покупали для этого гривну, обеспечивая спрос на нее.

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