Россияне разочаровались во вкладах и хлынули на биржу

За последний год доля инвесторов с суммой счета в пределах 100 тысяч рублей увеличилась в два раза — с 5 до 10 процентов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на данные финансовой группы БКС.

БКС является крупнейшим небанковским брокером в России. О росте притока клиентов с небольшой суммой вложений также сообщили и другие лидеры по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок — в частности, Альфа-банк и банк «Тинькофф».

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Причиной стало то, что россиян не устраивает низкая доходность банковских вкладов. Поэтому клиенты банков, чья привычная модель накоплений перестала работать из-за снижения ставок, теперь инвестируют на бирже.

По словам руководителя региональной сети «БКС Премьер» Сергея Данилова, в ближайшие годы численность инвесторов с небольшими накоплениями будет удваиваться ежегодно.

Рост числа таких инвесторов также связан с тем, что это выгодно и самим банкам. Банки были заинтересованы в росте вкладов, когда потребкредитование росло двузначными темпами, однако ЦБ предпринял ряд мер по его охлаждению, и теперь банкам интереснее получать комиссионные доходы от продажи инвестиционных инструментов.

Ранее «БКС Премьер» спрогнозировал, что количество частных инвесторов в ближайшие годы может возрасти до 7-10 миллионов человек благодаря повышению финансовой грамотности населения, а также из-за снижения привлекательности более привычных способов инвестирования.

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