Эксперт предсказал рост количества частных инвесторов

По прогнозам «БКС Премьер», количество частных инвесторов в ближайшие годы может возрасти до 7-10 миллионов человек благодаря повышению финансовой грамотности населения, а также из-за снижения привлекательности более привычных способов инвестирования. Об этом в интервью изданию «Аргументы и факты» рассказал заместитель председателя правления ФГ БКС, глава «БКС Премьер» Станислав Новиков.

Сегодня на Московской фондовой бирже зарегистрировано более 3 миллионов счетов частных лиц. Причем только в 2019 году на фондовый рынок пришло свыше миллиона человек.

Станислав Новиков считает, что рост интереса к фондовому рынку связан с рядом явлений. Это, в частности, общий рост финансовой грамотности населения, низкие ставки по банковским вкладам, снижение привлекательности вложений в недвижимость, упрощенный доступ к фондовому рынку и так далее.

«В этом году мы видим, что замедление инфляции позволяет ЦБ активно снижать ключевую ставку. Соответственно, ставки по вкладам тоже идут на понижение. И это значит, что фондовые активы, инвестиционные инструменты становятся более привлекательными, — рассказал он. — Большую роль играют и упрощенный доступ к фондовому рынку, удобные диджитал-решения, налоговые стимулы от государства. Люди все лучше учатся считать деньги, формировать финансовый план, не теряя возможность получить повышенный доход».

Росту рынка, по его словам, способствует и тот факт, что отечественные компании недооценены, если сопоставить их с мировыми аналогами на развивающихся рынках, а многие из этих компаний платят высокие дивиденды. Так, средняя дивидендная доходность бумаг российских компаний составляет 7 процентов, в США — немногим больше 2 процентов.

За довольно короткое время сформировались дополнительные возможности, появились новые инструменты и инфраструктура. Это позволило упростить выход частных инвесторов на рынок и стало расцениваться ими как реальная альтернатива вкладам за счет более высокой доходности, считает Станислав Новиков.

«Если раньше для выхода на фондовый рынок инвестору было необходимо досконально изучить предмет инвестирования, в целом хорошо разбираться и знать рынок акций, то сейчас у него есть возможность выбрать подходящий структурный продукт, который по сути представляет собой готовый портфель решений, — отметил он. — Известны сроки, содержание, а уровень риска полностью соответствует ожиданиям клиента. При этом даже консервативные структурные продукты с полной защитой капитала могут принести вполне интересный доход — на уровне 10-15 процентов годовых».

Если сервис конкретной компании или банка находится на современном уровне, то любому начинающему или уже опытному инвестору достаточно просто скачать финансовое приложение, открыть брокерский или индивидуальный счет, например, прямо из дома, перевести деньги с карты любого банка, купить инвестиционные продукты или ценные бумаги.

Но у клиента всегда должна быть возможность прийти в офис, воспользоваться личной консультацией финсоветника, составить персональный финансовый план. «Все зависит как от предпочтений клиента, так и от размера суммы. Одно дело — инвестировать 50-100 тысяч рублей, другое — 10 миллионов, — говорит Новиков. — Во втором случае скорее всего клиент захочет прийти лично. Задача инвестиционной компании — предоставить все доступные на рынке возможности и каналы для инвестирования».