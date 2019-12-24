Россияне стали закупаться валютой к Новому году

Россияне стали активнее закупаться валютой перед Новым годом, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Доллары и евро стали приобретать чаще из-за укрепления рубля. Американская валюта к концу 2019 года падает, поэтому перед наступающим годом спрос россиян на нее вырос. Новогодние праздники сказываются на спросе, так как люди покупают валюту для путешествий.

В ноябре объем продаж доллара увеличился на два процента, по сравнению с октябрем. А за месяц продажи выросли на 3,2 процента. Также возросла средняя сумма покупки на 33,21 процента. А вот евро в ноябре этого года стали покупать на 0,8 процента больше, чем в октябре. Средняя сумма покупки также уступила доллару — 27,64 процента. Больше всего россиян приобрели доллары и евро в столице и Санкт-Петербурге, причем в Москве отдали предпочтение доллару, а в Петербурге чаще приобретали евро из-за близости с Европой. На третьем месте Новосибирск, после него по объему продаж — Уфа и Орел.

В ноябре этого года аналитики предсказали рублю обвал к Новому году. Эксперты предположили, что перед Новым годом курс российской валюты опустится до 64–65 рублей за доллар.

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