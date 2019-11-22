Рублю предсказали новогодний обвал

Курс рубля к основным валютам немного снизится к концу текущего года, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на экономистов и аналитиков.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что перед Новым годом курс российской валюты опустится до 64–65 рублей за доллар. На момент публикации котировки на Московской бирже равнялись 63,6 рубля за доллар.

Нынешние ожидания аналитиков и инвесторов относительно будущего курса рубля являются самыми низкими за последние пять лет — с декабря 2014 года, когда случился масштабный обвал российской валюты на фоне резкого снижения мировых цен на нефть.

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Одной из главных причин возможного ослабления рубля экономисты считают продолжающуюся торговую войну между США и Китаем. Стороны пока не пришли к обещанной первой фазе соглашения, некоторые эксперты считают сделку невозможной после того, как США приняли законопроект о поддержке демократии в Гонконге, однако официальные представители Вашингтона и Пекина заявляют, что продолжают работать в прежнем направлении и вести переговоры.

Если соглашение все-таки не будет достигнуто, США с высокой долей вероятности введут обещанные ранее дополнительные пошлины на китайские товары, что заставит международных инвесторов перекладываться в более надежные активы, избегая развивающихся рынков, в том числе российского. В этом случае российские активы ждет распродажа, а освободившиеся рубли будут продаваться за доллары и другие резервные валюты.

Также в качестве причины называется возможное замедление снижения базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. В этом случае разрыв между ставками на долларовом и рублевом рынке сократится, и активы в долларах станут более привлекательными для внешних инвесторов, а в рублях — менее, что снизит спрос на российскую валюту.

Наконец, перед Новым годом россияне традиционно демонстрируют повышенный спрос на иностранную валюту в связи с сезоном праздничных отпусков, отмечают опрошенные финансисты.

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