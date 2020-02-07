Дерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ставки

Российский миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал ЦБ, который опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до шести процентов годовых. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Бизнесмен полагает, что это стало первой подножкой правительству Михаила Мишустина. «Мина под национальные проекты и программу борьбы с бедностью. Грабеж Центральным банком промышленности и населения продолжается», — констатировал он и призвал «пристегнуть ремни».

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О решении ЦБ снизить ключевую ставку стало известно в пятницу, 7 февраля. Регулятор объяснил это тем, что замедление инфляции происходит быстрее прогноза, а инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются стабильными.

В конце января Дерипаска назвал российский ЦБ виновником бедности в стране. «Тактика "выжженной земли", которой увлекся наш ЦБ, не может нести с собой ни экономический рост, ни снижение бедности», — резюмировал бизнесмен. Позднее он признался, что его тошнит из-за политики регулятора на финансовом рынке.

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