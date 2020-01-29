Российского олигарха затошнило от российской экономики

Российский олигарх Олег Дерипаска снова раскритиковал Центробанк и признался в «тошноте» из-за политики регулятора на финансовом рынке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так бизнесмен отреагировал на отчет Счетной палаты: ведомство полагает, что именно слабое развитие финансового рынка из-за неправильной политики ЦБ стало причиной недостаточного экономического роста в стране.

«Стабильность не должна подменять собой развитие. В таком случае это можно называть застоем, а не стабильностью», — написал Дерипаска. Он добавил, что обеспечить развитие страны поможет только отказ ЦБ от «схоластической задачи» по сдерживанию инфляции, также регулятору нужно сосредоточиться на борьбе с бедностью и обеспечении новых рабочих мест. «И хватит нам рассказывать, что все это должно сделать правительство через структурную реформу. Тошнит», — добавил предприниматель.

Ранее в январе Дерипаска назвал российский ЦБ виновником бедности в стране. «Тактика "выжженной земли", которой увлекся наш ЦБ, не может нести с собой ни экономический рост, ни снижение бедности», — резюмировал бизнесмен.

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