Центробанк предложили ослабить

Председатель наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин предложил в перспективе ослабить Центробанк и лишить его части сегодняшних полномочий. Свое заявление он сделал во время панельной сессии «Независимость центральных банков: прошлое или будущее?», проходящей в рамках Гайдаровского форума в РАНХиГС, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Меня привлекает модель twin peaks — двух пиков, которые отвечают каждый за свое направление: за финансовую стабильность и за защиту прав потребителей финансовых услуг», — отметил Вьюгин.

По его словам, такая модель сейчас реализована во многих странах. Также Вьюгин рассказал, что прорабатывал этот вопрос в бытность замглавы Центробанка в начале 2000-х годов, однако тогда эта инициатива не получила развития. В настоящее время российский ЦБ выполняет роль мегарегулятора, будучи ответственным за денежно-кредитную политику, а также за регулирование банковского сектора.

Организаторами Гайдаровского форума является РАНХиГС, Институт Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. «Лента.ру» выступает информационным партнером мероприятия.

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