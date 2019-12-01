Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

Приток иностранного капитала в российскую экономику является основной причиной укрепления рубля. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

По ее словам, с начала текущего года рубль продолжает сохранять одну из лучших динамик на развивающихся рынках. Так, российская валюта выросла на 8,5 процента к американскому доллару и почти на 11 процентов — к евро. Интерес к инвестированию в Россию связан в повышенной доходностью вложений в страны с формирующимися рынками, заявила глава регулятора.

При этом Набиуллина отметила, что введенные странами Запада санкции заставляют Центробанк быть более осмотрительным и оценивать различные аспекты финансовой стабильности. «Мы уже привыкли жить в условиях санкций, постоянных дискуссий о новых санкциях, поэтому к этому готовимся, мы всегда просчитываем и рисковый сценарий», — сказала она.

26 ноября Набиуллина заявила, что Россия смогла стабилизировать свою финансовую систему, и банки больше не ощущают последствий западных санкций. По ее словам, для стабилизации ситуации России пришлось опустить курс рубля вместо того, чтобы продолжать держать его в коридоре обменного курса.

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