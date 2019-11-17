Во Франции рассказали о «дедолларизации» России

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Россия продолжает политику отказа от доллара, переводя активы в другие валюты. Об этом сообщает французское издание Les Echos.

Как отмечает издание, процесс «дедолларизации» идет в России с 2014 года, после ухудшения отношений с США, как реакция на наложенные санкции. В частности, российский Центробанк заключил соглашения об обмене валюты с такими странами, как Иран, Китай и Турция, у которых также напряженные отношения с Соединенными Штатами.

На данный момент Россия продолжает уходить от доллара, переводя свои активы в другие валюты — например, евро и юани. Издание подчеркивает, что отказ от американской валюты также способствует сплочению стран БРИКС против США.

Как пишет Les Echos, продажа долларов, помимо прочего, позволит России поднять и стабилизировать курс рубля, упавший в 2018 году на 17 процентов. Уже с начала 2019 года, отмечают журналисты, рубль возобновил рост и его курс по отношению к доллару поднялся на 7,6 процента.

В октябре издание Bloomberg сообщило, что Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото. Центробанк России начал избавляться от вложений в доллары весной 2018 года на фоне санкций в отношении крупного российского бизнеса и в связи с опасениями по поводу новых ограничений.

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