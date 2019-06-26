Европа признала главную роль России в борьбе с долларом

В 2018 году Россия стала главным локомотивом мировой дедолларизации, сообщает газета «Известия» со ссылкой на июньский доклад Европейского центрального банка (ЕЦБ) об усилении роли евро в мировой экономике.

Отмечается, что Банк России, не дожидаясь очередных санкций, уже избавился от значительной части резервов, номинированных в американской валюте. Максимальный объем пришелся на второй квартал — 100 миллиардов евро.

Также на Россию в прошлом году пришелся максимальный объем бумаг, номинированных в нестандартных валютах (все денежные единицы, кроме доллара и евро).

Помимо этого, Россия оказалась одним из основных драйверов роста импорта евроналичности. Хотя с 2015 года поставки банкнот евро за пределы Еврозоны снижались, в 2018-м эта тенденция изменилась на противоположную, в том числе и благодаря возросшему спросу в России. Всего на страны Восточной Европы приходится 26 процентов всего импорта евробанкнот.

В ЕЦБ еще заметили, что, судя по неофициальным источникам, россияне стали переводить свои активы из долларов в рубли или в другие иностранные валюты.

Ранее заместитель главы российского МИД Александр Панкин сообщил, что Европа задумалась о целесообразности перехода на евро в расчетах с Россией. Подобные предложения, по его словам, высказывались на уровне Еврокомиссии и заинтересовали Москву.

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