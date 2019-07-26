Россия и Китай начали вытеснять доллар

Доля доллара в оплате Китаем российских товаров и услуг впервые упала ниже 50 процентов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на отчет ФТС.

В прошлом году американская валюта обеспечивала 75,1 процента финансовых потоков между двумя странами. Но уже в I квартале 2019 года в платежах за российский экспорт доллар сдал свои позиции до 45,7 процента.

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Дедолларизация произошла за счет евро. Объем операций в ней вырос до 37,6 процента. Однако в российско-китайской торговле доллар все еще играет немалую роль. За китайский импорт Россия расплачивается в основном долларами (66,5 процента). Их общая доля (как экспорт, так и импорт) в финансовых потоках между странами составляет 55,6 процента. 7 процентов приходится на рубль, 15,5 процента – на другие валюты, в том числе юань. И только 21,9 процента – это евро.

Пока двум странам трудно совершать платежи только при помощи национальных валют. Не все банки России готовы работать с юанем. Такая же ситуация и в Китае. К тому же там из-за санкций США опасаются проводить платежи в рублях.

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