ЦБ заявил о преодолении Россией санкций

Россия смогла стабилизировать свою финансовую систему, и банки больше не ощущают последствий западных санкций. Такое мнение глава Центробанка России Эльвира Набиуллина высказала в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

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Глава регулятора напомнила, что для стабилизации ситуации России пришлось опустить курс рубля вместо того, чтобы продолжать держать его в коридоре обменного курса. Теперь санкции могут ощущать только те банки, которых ограничения коснулись напрямую. Однако и их положение в значительной степени было улучшено благодаря доступу к внутрироссийской финансовой системе.

Набиуллина также отметила, что Россия с 2014 года проводит политику дедолларизации, чтобы стать менее уязвимой для стран Запада.

Ранее во Франции отметили успехи России в отказе от доллара в пользу таких валют, как, например, евро и китайский юань. Там заявили, что такая политика, с одной стороны, способствует сплочению стран БРИКС против США, с другой — помогает Москве поднять и стабилизировать курс рубля, упавший в 2018 году на 17 процентов. Так, с начала 2019 года рубль возобновил рост, и курс российской нацвалюты по отношению к доллару поднялся на 7,6 процента.

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