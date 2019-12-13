Набиуллина не смогла назвать себя птицей

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина не уверена, является ли она птицей. Так она прокомментировала метафоры, которые используются на финансовом рынке. Ее слова приводит агентство «Прайм».

«Не уверена, птица ли я вообще», — сказала Набиуллина. Речь идет о двух моделях проведения денежно кредитной политики. Так, ястребы выступают за жесткую политику и высокие ставки, а голуби, наоборот, выступают за снижение ставок и смягчение политики.

Ранее в пятницу, 13 декабря, стало известно, что ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 6,25 процента годовых. Это решение объяснили тем, что снижение инфляции проходит быстрее, чем ожидалось, а повышение темпов роста экономики пока нельзя назвать устойчивым.

По итогам 2019 года ЦБ прогнозирует инфляцию в интервале 2,9–3,2 процента, а в следующем году — в диапазоне 3,5-4,0 процента. Кроме того, в банке указали, что в будущем регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки.

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