Россиянам стало рекордно невыгодно нести деньги в банки

Средняя максимальная ставка по вкладам в российских банках достигла десятилетнего минимума, следует из данных на сайте Центробанка. В середине ноября она составляла 6,03 процента годовых.

Нынешний уровень чуть выше показателя лета прошлого года, когда ставки по вкладам в российских банках падали до 6,05 процента годовых. Показатель середины августа больше, чем на 1,5 процента уступает максимальному значению 2019 года, которое было зафиксировано в феврале и равнялось 7,67 процента.

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Снижение ставок по вкладам стало следствием смягчения денежно-кредитной политики ЦБ. В этом году регулятор четырежды снижал ключевую ставку — с 7,75 процента в начале года до нынешних 6,5 процента, которые являются историческим минимумом.

По оценке регулятора, такая политика и снижение ставок по вкладам будут способствовать появлению новых частных инвесторов на фондовом рынке — людей, открывающих брокерские счета и покупающих продукты инвестиционных компаний, такие как паи паевых инвестиционных фондов. На данный момент их количество уже превысило три миллиона человек, отмечается в сообщении ЦБ.

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