Россиянам пообещали еще более дешевые кредиты

Центробанк может продолжить смягчать денежно-кредитную политику и снижать ключевую ставку, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, которую цитирует РИА Новости.

«Какой будет наша денежно-кредитная политика в предстоящий период? С учетом известных на сегодняшний день факторов у нас остается потенциал для смягчения», — отметила Набиуллина.

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По ее словам, ЦБ не ставит перед собой цели опустить ключевую ставку как можно ниже, а каждый раз оценивает состояние инфляции и влияние на нее предыдущих решений.

Нынешнее значение ключевой ставки равняется 6,5 процента годовых. Последний раз она была снижена на заседании совета директоров ЦБ 25 октября. В преддверии этого решения Набиуллина также говорила о потенциале для смягчения денежно-кредитной политики, основным инструментом которой является ставка.

Ключевая ставка отражает стоимость средств при заимствовании банками у ЦБ и таким образом влияет на уровень ставок по кредитам и вкладам.

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