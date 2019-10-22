Россиянам посулили дешевые кредиты

Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку до 6 процентов с нынешних 7 до конца года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного экономиста Сбербанка Антона Струченевского.

Согласно его прогнозу, регулятор снизит ставку в пятницу, 25 октября, на 50 базисных пунктов (б.п.) — до 6,5 процента. Следующее снижение еще на 50 б.п., вероятно, произойдет в декабре, после чего ставка может оказаться неизменной минимум на полгода.

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Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что в условиях низкой инфляции в России Центробанк может начать снижение ключевой ставки «более решительно». По ее словам, сейчас проинфляционные факторы, которые наблюдались в конце 2018-го и начале 2019 года, исчезли.

В последний раз Центробанк снизил ключевую ставку 6 сентября с 7,25 процента до 7 процентов. Предыдущее снижение было в июле, тогда ставка опустилась на те же 0,25 процентных пункта. Более решительное снижение может означать, что на одном из следующих заседаний ставка опустится до 6,5 процента.

Ключевая ставка — это ставка, по которой регулятор дает кредиты банкам для пополнения ликвидности или операций РЕПО. От нее напрямую зависят ставки по вкладам и кредитам в банках. Чем она ниже, тем ниже банковские ставки и наоборот.

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