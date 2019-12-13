Банк России снизил ключевую ставку

Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 6,25 процента годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.

В Банке России объяснили такое решение тем, что снижение инфляции проходит быстрее, чем ожидалось, а повышение темпов роста экономики пока нельзя назвать устойчивым. По итогам 2019 года ЦБ прогнозирует инфляцию в интервале 2,9–3,2 процента, а в следующем году — в диапазоне 3,5-4,0 процента.

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Также в сообщении ЦБ отмечается, что в первом полугодии регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки.

Предыдущее значение в 6,5 процента было установлено на заседании 25 октября. До этого ставка была понижена 9 сентября. Нынешнее снижение стало уже пятым с начала года, когда этот показатель составлял 7,75 процента.

В октябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупреждала, что ключевая ставка может снижаться «более решительно».

Ключевой ставкой называется ставка, по которой ЦБ дает деньги банкам. От нее зависят ставки банков по вкладам и кредитам. Чем она ниже, тем лучше условия по кредитам и хуже — по депозитам.

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